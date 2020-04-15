В аптеках Волині можна купити українські експрес-тести на коронавірус

В аптеках Волині можна придбати експрес-тести на коронавірус українського виробництва за ціною 300-400 грн.

Таку відповідь на запитання під час брифінгу дала заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Волиньфармпостач" має тести українського виробництва. Орієнтовна ціна 300-400 гривень", - зазначила Щербак.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що експрес-тести для COVID-19 виявляють в крові антитіла, які з'являються лише на п'ятий день хвороби. Вони не можуть заміняти собою ПЛР-діагностику.

В Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. 108 осіб померли, 143 одужали.

На Волині за добу виявлено 20 нових випадків захворювання; загальна кількість інфікованих COVID-19 в області склала 100 осіб. За весь час четверо хворих померли, троє одужали.

Фото: t1.ua