На Дніпропетровщині - перша смерть пацієнта з COVID-19

На Дніпропетровщині перша смерть пацієнта з підтвердженим аналізом на COVID-19.

Про це повідомлено на сторінці клінічної лікарні №21 м Дніпро, яку визнано опорною, у Facebook.

“До 21-ї інфекційної лікарні 12 квітня був доставлений чоловік у віці 65 років, в якого виявлений COVID-19 та знаходився на лікуванні. У зв’язку з розвитком гострого процесу та необхідністю хірургічного втручання, пацієнт в тяжкому стані був переведений до міської лікарні №16, де за життєвими показаннями та згодою пацієнта було виконано оперативне втручання. У ранньому післяопераційному періоді в пацієнта констатовано смерть”, - йдеться в повідомленні.

Однак лікарі причиною смерті COVID-19 поки що не називають. Уточнення надійдуть після розтину тіла померлого.

В Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764.

На Дніпропетровщині зареєстровано 74 випадки захворювання COVID-19, 8 осіб одужало.