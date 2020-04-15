На Житомирщині - четверта смерть від COVID-19

У Бердичівському районі Житомирщини від коронавірусу померла 75-річна жінка, яка хворіла на цукровий діабет.

Про це інформує Семенівська об’єднана територіальна громада у Facebook.

«На території Семенівської ОТГ зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусної хвороби (COVID-19). Померлою виявилась жінка 75 років, яка хворіла на цукровий діабет. Вона разом з чоловіком доглядала пристарілу свекруху, що проживала в селі Хажин по вулиці Двірська», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійним місцем проживання хворої був Бердичів. Вона померла в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні.

Це вже четвертий летальний випадок в області від коронавірусу. Через цю хворобу раніше померла 71-річна з Радомишля, чоловік 1972 року та 81-річна жінка з Бердичева.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 квітня в області лабораторно підтверджено 112 випадків коронавірусу.

За даними ЦГЗ на 14 квітня, в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.