На Буковині зафіксували ще 43 випадки коронавірусу

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили ще 43 випадки інфікування COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"На Буковині 14 квітня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 589 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 14 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. При цьому на Буковині було зареєстровано 546 випадків коронавірусу.

Фото: AA