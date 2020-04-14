В Одесі створили інтерактивну карту осередків COVID-19

В Одесі презентували інтерактивну карту, на якій зазначені 27 осередків спалахів і поширення COVID-19 на території області станом на 14 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фахівці облдерждміністрації розробили й розмістили на офіційному сайті ОДА онлайн-карту осередків поширення коронавірусу COVID-19 на території області. Це дає змогу побачити, як поширюється хвороба, а місцевій владі - посилити заходити дезінфекції та безпеки", - зазначив голова облдержадміністрації Максим Куций.

За його словами, інтерактивна карта створена на основі Google.maps.

Очільник ОДА уточнив, що онлайн-карта показує приблизну територію, де зафіксований спалах коронавірусної інфекції. Кожна відмітка покриває площу в 1,5 кв. кілометра, точні адреси та особисті дані пацієнтів не розголошуються.

У брифінгу взяли участь керівники департаменту охорони здоров’я ОДА, обласного центру соціально значущих хвороб і головний санітарний державний лікар Одеської області.

Варто зазначити, що протягом 13 квітня в Одеській області не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19.

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Станом на 9-у годину одужують 69 осіб, інфікованих коронавірусом. До медустанов за добу звернулися з підозрою на коронавірус 9 осіб, а 17 жителів прийшли з підозрою на пневмонію. Кожному з них зроблять ПЛР-тестування.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.