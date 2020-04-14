На Житомирщині найбільше хворих на COVID-19 у Коростені

У місті Коростень лабораторно підтверджено найбільше на Житомирщині випадків коронавірусу, станом на ранок 14 квітня кількість хворих на COVID-19 там досягла 30.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Станом на 9:00 14 квітня 2020 року на Житомирщині 112 підтверджених випадків коронавірусної інфекції: 30 випадків у Коростені, 24 – у Бердичеві, 21 – у Малині, 19 – у м.Житомирі…», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що COVID-19 підтверджений також у Радомишльському, Бердичівському, Малинському, Коростенському, Житомирському, Черняхівському, Коростишівському, Овруцькому, Пулинському та Новоград-Волинському районах області.

Як повідомив начальник відділу охорони здоров’я Коростенської міської ради Микола Заєць у Facebook, п’ятеро хворих перебувають у стані середньої тяжкості.

«На 8.00 14.04.20 в стаціонарі Коростенської ЦМЛ в інфекційному відділенні знаходяться 5 пацієнтів з коронавірусною інфекцією в стані середньої тяжкості (діагноз підтверджено ПЛР) та 1 в легкому стані (попередній діагноз підтверджений цитотестом на коронавірус та ПЛР), 1 пацієнт з підозрою на коронавірусну хворобу за клінічними ознаками, очікуються результати ПЛР», - зауважив Заєць.

Він додав, що інші пацієнти перебувають на домашній самоізоляції під наглядом сімейних лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовані три летальні випадки через коронавірус – 1 у Радомишлі та 2 у Бердичеві.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.