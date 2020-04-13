Американський есмінець USS Porter прямує у Чорне море

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter розпочав перехід із Середземного у Чорне море.

Про це повідомляє Шостий флот США у Twitter.

"USS Porter (DDG 78) розпочав свій північний транзит до Чорного моря з Середземного моря. Він працюватиме з чорноморськими країнами-партнерами для забезпечення морської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, USS Porter (DDG 78) - есмінець класу Арлі Берк у ВМС США.

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Цей корабель — 28-й ескадрений міноносець із цього класу. Есмінець ВМС США "Porter" — 12-й корабель цього класу, побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі, штат Міссісіпі, будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Корабель запущений і охрещений 12 листопада 1997 року. 20 березня 1999 року зданий на службу в Порт Канаверал, штат Флорида.

Як повідомлялося раніше, 1 березня авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Eisenhower увійшла в Середземне море.

Фото: @USNavyEurope