В Івано-Франківську провели майже тисячу швидких тестів на COVID-19

В Івано-Франківську за останні тижні провели 954 швидких тестів на COVID-19.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківській міський голова Руслан Марцінків.

«В Івано-Франківську проведено швидких тестів 954, з них 259 – позитивні», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що у Центральній міській клінічній лікарні виявили 135 позитивних експрес-тестів у пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції, в міській лікарні №1 – 101, у міському пологовому центрі – 8 позитивних експрес-тестів, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги – 14 позитивних експрес-тестів.

«Тут, в основному, є наші медсестри і лікарі», - зазначив Марцінків.

За його словами, в дитячій міській лікарні провели 32-експрес-тести на COVID-19 і жодний з них не показав позитивного результату.

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Станом на 13 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 300 випадків захворювання на COVID-19.