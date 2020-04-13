Прокуратура перевіряє інформацію про умисне приховування медиком коронавірусу у пацієнтки

На Закарпатті в рамках слідства, прокуратура перевірить інформацію ЗМІ про умисне приховування медиком відомостей про наявність у пацієнтки Іршавської райлікарні COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпастької обласної прокуратури.

“На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне невжиття заходів медичними працівниками районної лікарні щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району”, - йдеться в повідомленні прокуратури.

Дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації.

Зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла у відділенні Іршавської райлікарні.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

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Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, жінка, яка померла в Ірашвській райлікарні, стала першою в області, хто помер від коронавірусу. Згодом в цій лікарні закрили два відділення та відправили на самозоліцію 112 медпрацівників.