У Монастириському районі коронавірус підтвердили у 41 медика

У Монастириському районі Тернопільської області станом 18:00 неділі виявлено 141 інфікованого коронавірусом

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

«Станом на 18.00 в Монастириському районі виявлено 141 випадок коронавірусу, з них у місті Монастириськ – 75. Серед інфікованих 41 медпрацівник – 11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед хворих у районі 7 дітей, 12 держслужбовців, 3 поліцейських, 2 вчителі, священник, завідувач дитсадком, рятівник НС, голова ОТГ, сільський староста.

Обстежено в районі 716 осіб, в т.ч. 241 медика.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 квітня 2020 року в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 1 504 пацієнти. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85,5%). Загалом 89 людей уже одужали.