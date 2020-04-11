На Рівненщині підтвердили COVID-19 у голови РДА

Голова Сарнинської районної держадміністрації на Рівненщині Олександр Кохан заразився коронавірусом.

Про це сам керівник РДА написав у Facebook.

"Друзі, нещодавно з'явився сухий кашель. А так як я в своїй роботі маю багато щоденних контактів, вирішили зробити тест на COVID-19, щоб не ризикувати та запобігти поширенню вірусу.

На жаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але, на щастя, рішення про тестування було правильним, тому самоізолююся до повного одужання. Подав список контактів на епідеміологічну службу для тестування та вжиття всіх необхідних заходів", - написав Кохан.

Він додав, що почувається добре, тому продовжує працювати у віддаленому режимі, з дому, а також пообіцяв інформувати про розвиток подій.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 79 осіб одужали, померли 73.

Фото: АА