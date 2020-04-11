Українці масово повертаються з Угорщини — поспішають на Великдень

На даний час кількість наших співвітчизників, які повертаються з-за кордону через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті, відчутно збільшилася.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі спостерігається суттєве збільшення кількості наших співвітчизників, які повертаються з-за кордону через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Також ситуативна кількість українців очікує на оформлення перед угорським пунктом пропуску "Захонь". Це пов’язано з епідеміологічною ситуацією, через яку наші співвітчизники воліють повернутися додому, та з прийдешніми Великодніми святами", - йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті / Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонники просять подорожніх зберігати спокій та з розумінням ставитися до ситуації, що склалася. Задля прискорення контрольних операцій у пункті пропуску "Тиса" залучено вдвічі більше персоналу, виділено додаткові смуги руху.

Спільно з Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами, організованими ОДА на договірних умовах з приватними перевізниками. Кожні декілька години з угорськими прикордонниками проводяться прикордонно-представницькі зустрічі, на яких вирішуються питання щодо порядку запуску та оформлення громадян. У разі необхідності, просять телефонувати на «Гарячу лінію» Чопського прикордонного загону: 0312711322.