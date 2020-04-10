Двох українців, що постраждали в аварії під Будапештом, привезли в Україну

Двох українців, які цього тижня потрапили в аварію біля Будапешта та перебували у важкому стані в лікарні в Угорщині, сьогодні привезли в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

“Двоє українців, які потрапили в аварію в Угорщині на 76-му кілометрі автобану М3, сьогодні повернулися в Україну... Сьогодні було скоординовано дії медиків двох країн і наших громадян доставили в Україну” - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк, евакуацію громадян на територію України було проведено в пункті пропуску «Тиса».

За його словами, евакуйовані громадяни будуть доставлені в профільні медичні заклади, де продовжать лікування. Їхній стан стабільний, необхідна медична допомога надається, рідні та близькі поінформовані про заходи.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок ,7 квітня, в Угорщині мікроавтобус із українцями врізався у легковик. У результаті ДТП двоє громадян України у важкому стані, а ще шестеро у задовільному, були доставлені до угорської лікарні. Після огляду медиками, шість українців змогли продовжити свій рух додому, інші двоє залишилися на лікуванні за кордоном.

Фото: facebook/Закарпатська обласна державна адміністрація