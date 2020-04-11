Збитки від пожежі у Чорнобильській зоні попередньо оцінюють у десятки мільйонів

Збитки від пожежі у зоні відчуження ЧАЕС попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Про це під час онлайн-брифінгу сказала в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова.

"Збитки можемо оцінити з першого погляду в десятки мільйони гривень", - сказала Павлова.

За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення, але станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тис. га.

На думку Павлової, у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.

"Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання... Багато протипожежних розривів не зроблено і не приведені в той стан для того, щоб ми могли стримувати такі масштаби вогню", - додала Павлова.

Вона відзначила, що ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим для таких ситуацій.

"На сьогодні ми не були готові, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж у нас не готова”, — розповіла Павлова.

Крім того, за її словами, наразі ведеться пошук води для пожежних для гасіння пожежі.

Як повідомлялося, т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова звернулася до голови Національної поліції України Ігоря Клименка з проханням щодо встановлення фактів можливих навмисних підпалів та дій, які призвели до пожеж та можуть мати ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

Відповідне звернення було направлено 8 квітня.

Згідно з даними оперативного штабу на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення існує декілька місць займання, які не пов’язані між собою територіально та в часовому проміжку.

Фото: ДСНС