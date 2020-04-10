"Феномен" Миколаївщини: СБУ перевіряє службову недбалість чиновників ОДА

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадовців Миколаївської ОДА щодо невжиття невідкладних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону при протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Позачергова сесія обласної ради 27 березня затвердила рішення про внесення змін до бюджету для придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів. Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров’я додаткового фінансування на суму 109 мільйонів гривень. Посадовці Миколаївської ОДА не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців області через розповсюдження COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв Укрінформ, начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак 10 квітня запропонував повторно перевірити зразки усіх хворих, у кого запідозрили коронавірус, бо має підстави сумніватися у правильності проведеного в області дослідження. За його словами, медперсонал допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал.

9 квітня команда МОЗ з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком приїздили на Миколаївщину, щоб перевірити феномен області, яка є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Контрольні дослідження в незалежній лабораторії зразків хворих на пневмонію в Миколаївській області, які були відібрані, щоб переконатися в правильності аналізів, співпали з висновками миколаївських фахівців.