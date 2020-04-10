У Миколаєві просять Президента оголосити надзвичайну ситуацію в агросекторі півдня України

Депутати Миколаївської обласної ради просять Президента та уряд України оголосити надзвичайну ситуацію в аграрному секторі півдня України та надати фінансову допомогу підприємствам, які найбільше постраждали від засухи.

Відповідне звернення ухвалене під час позачергового засідання сесії обласної ради 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Просимо Президента та уряд України оголосити надзвичайну ситуацію в аграрному секторі економіки півдня України та надати фінансову допомогу підприємствам, які найбільше постраждали від засухи. Зокрема, звільнити сільгосппідприємства від податкових платежів до кінця 2020 року, в тому числі від фіксованого внеску до Пенсійного фонду, компенсувати відсотки за кредитами та надати відстрочку по їх сплаті», - сказала голова обласної ради Вікторія Москаленко.

Це звернення підтримали майже всі присутні в залі депутати.