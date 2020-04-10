У пожежі на Київщині загинули троє дітей

У с. Плоске Таращанського району, що на Київщині, у приватному житловому будинку сталася пожежа, у результаті якої загинули троє дітей.

Про це повідомляє ДСНС України. "10 квітня о 14:05 у с. Плоске Таращанського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. По прибуттю на місце пожежі було встановлено що горить приватний житловий будинок, де виявлено тіла 3 загиблих дітей (2006, 2017 та 2019 р.н.). О 14:48 пожежу локалізовано на площі 80 м. кв., а о 16:40 – ліквідовано", - йдеться у повідомленні. Фото: www.dsns.gov.ua