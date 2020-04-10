У Шостці підтвердили коронавірус у ще однієї дитини

У Шостці Сумської області діагноз COVID-19 підтверджено у ще однієї дитини – вже другої за останні дні.

Про це у Facebook повідомив Шосткинський міський голова Микола Нога.

«Сумський обласний лабораторний центр підтвердив захворювання на коронавірус 12-річної дівчини з Шостки. Вона гуляла на дитячому майданчику (вул. Робоча) спільно з 9-річною подружкою, захворювання якої підтверджено раніше», - розповів Нога.

За його інформацією, зараз в місті виявлено 7 жителів, які захворіли на коронавірус. Список контактних з ними осіб становить понад 50 чоловік.

З огляду на таку ситуацію міський голова попросив містян дотримуватися умов карантину.

«Переконливо прошу ще раз дотримуватись умов карантину. Дитячі майданчики закриті в місті для відвідування. Попереду Вербна неділя та Великдень. Прошу кожного поставитися з розумінням до ситуації та дотримуватися правил карантину. Богу молиться в такі складні часи потрібно ще частіше, але умови карантину порушувати небезпечно! Дівчата просто погуляли разом менше години. Прогулянка принесла велику неприємність для рідних і близьких, яких більше 10. Всі вони тепер знаходяться в зоні ризику», - зазначив керівник міста.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня у Шостці Сумським обласним лабораторним центром підтверджений COVID-19 у 9-річної дитини. Дівчинка проживає в родині, в якій дане захворювання було діагностовано раніше в одного з дорослих.

Загалом у Сумській області COVID-19 підтверджено вже у 5 дітей віком до 10 років. 7 випадків зараження виявлено у віковій групі від 11 до 20 років.

Станом на ранок 10 квітня у Сумській області зареєстровано 63 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася. З усієї кількості заражених 15 осіб госпіталізовано, решта знаходиться на самоізоляції

Загалом в Україні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.