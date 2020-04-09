"Велике будівництво": на Рівненщині готують до здачі школу на 200 учнів

У рамках президентської програми «Велике будівництво» у Рівненській області готують до здачі в експлуатацію школу на 200 місць.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Нову сучасну триповерхову школу на 200 місць зводять в селі Озерці, що на Володимиреччині. Приміщення добудовують в рамках президентської програми «Велике будівництво». Будівельні роботи розпочали ще у 2017 році. За цей час звели велике приміщення на три блоки, накрили покрівлею, провели комунікації, встановили енергозберігаючі вікна та двері, пофарбували фасад», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівельники вже подбали про автоматизовану котельню, завершили внутрішній ремонт, зараз триває умеблювання класів. До цього діти ходили до школи, якій понад 80 років.

Кошти на добудову навчального закладу залучають з різних бюджетів - з обласного вже виділено майже 6 млн грн, а з районного планується виділити 2 млн грн. Решту коштів – з державного бюджету.

Цьогоріч у рамках проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині планується будівництво або реконструкція 73 км доріг, 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 стадіонів та 7 приймальних відділень в опорних лікарнях.

Як повідомляло агентство, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких нинішнього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua