У Чернівцях померла ще одна пацієнтка з підозрою на COVID-19

У Чернівецькій лікарні померла жінка з підозрою на коронавірус.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 померла пацієнтка із підозрою на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначають, що хвору жінку 1957 року народження у лікарню привезла швидка допомога 7 квітня. У неї була пневмонія, також лікарі діагностували інфаркт.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 квітня у Чернівецькій області вже померла жінка з коронавірусом та чоловік із підозрою на нього.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Фото: АА