Хворому на коронавірус із Чернігівщини експрес-тести тричі показували негативний результат

Хворому на коронавірус із міста Носівка Чернігівської області три експрес-тести показували негативний результат.

Про це в ефірі телеканалу UA:Чернігів повідомив генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні, де зараз лікується пацієнт, Олександр Костирко.

"Провели тестування, результат був негативний. І нам повідомили, що двічі робили тестування в Носівці. Ті тести також були негативні", - розповів керівник закладу.

За його словами, чоловік захворів 25 березня, лікувався в Носівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. До Ніжина його привезли "швидкою" 3 квітня. Зараз у хворого - двостороння пневмонія, стан середньої тяжкості. Йому призначене патогенетичне лікування, кисневої підтримки пацієнт не потребує.

У Носівській ЦРЛ - це перший хворий на COVID-19. На сьогодні там є 180 захисних костюмів для медперсоналу. За потреби, додав Костирко, їх докуплять іще.

За інформацією Чернігівської ОДА, 8 квітня ПЛР-тестуванням було діагностовано ще 2 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію: у чоловіка з Носівки та жінки з села Комарівка Борзнянського району, яке визнано осередком спалаху COVID-19. Тепер в області зареєстровано 9 підтверджених випадків, з них 1 - летальний. Шестеро інфікованих лікуються в Борзнянській ЦРЛ, один - у Корюківській і тепер один - у Ніжинській.