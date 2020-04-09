Стрілянина у Дніпрі: фігурантів справи триматимуть під вартою

Стрілянина у Дніпрі: фігурантів справи триматимуть під вартою

Укрінформ
Дніпровським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, яким п’ятьом учасникам стрілянини було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

"Судом першої інстанції фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте за апеляційними скаргами прокуратури вони триматимуться під вартою", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі області нагадали, що 24 лютого на перехресті вул. Титова та пр. Поля у Дніпрі, поблизу зупинки громадського транспорту, п’ятеро чоловіків, грубо порушуючи громадський порядок та наражаючи на небезпеку мешканців міста, розпочали стрілянину у бік один одного, використовуючи заздалегідь заготовлену зброю. Внаслідок таких дій троє учасників конфлікту отримали поранення.

Зловмисників затримано; їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України (хуліганство).

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Раніше Укрінформ повідомляв, що правоохоронці затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини у Дніпрі. У ході спецоперації було проведено понад 20 обшуків та вилучено 6 автомобілів, на яких пересувались затримані. У поліції тоді наголошували, що конфлікт мав побутовий характер. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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