На Вінниччині поліцейські затримали у м. Шаргород озброєного зловмисника, який з власного будинку влаштував стрілянину і поранив чотирьох поліцейських.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

«Ввечері 6 квітня у Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові зачинився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти у їх бік, у результаті чого четверо поліцейських отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину, поранені четверо поліцейських / Фото: https://vn.npu.gov.ua

Зокрема, зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати. Аби з’ясувати усі обставини, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. 52-річний правопорушник відмовився спілкуватись з працівниками поліції, а потім, вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським.

За даними правоохоронців, чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтись та віддати зброю – не реагував, після чого зачинився у будинку, де знаходився його літній батько. Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласного главку поліції прийняло рішення про спецоперацію із затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.

Як повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолету по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських отримали поранення. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника, розбиваючи вікна у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет.

Загрози життю поранених поліцейських немає.

Вилучена зброя направлена на експертизу. Її походження буде встановлено в ході досудового розслідування.

Правопорушник під час затримання отримав поранення. Зараз він знаходиться під охороною поліції в лікарні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.