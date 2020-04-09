На Житомирщині троє пацієнтів із COVID-19 потребують дихальної підтримки
Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Серед важких наразі жінка 76-ти років у Бердичеві, яка потребує дихальної підтримки киснем, вона не інтубована, у неї дещо знизилася температура, пацієнтка отримує лікування, динаміка стабільна. Ще двоє пацієнтів, які в стані середньої важкості, теж отримують дихальну кисневу підтримку, температура в них має динаміку до зниження», - зауважив Суслик.
За його словами, зараз в області 8 хворих на коронавірус лікуються вдома, а 20 – у медичних закладах.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 31 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, з яких три летальні.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.