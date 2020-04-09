На Житомирщині троє пацієнтів із COVID-19 потребують дихальної підтримки

На Житомирщині троє пацієнтів із коронавірусом наразі потребують дихальної підтримки.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед важких наразі жінка 76-ти років у Бердичеві, яка потребує дихальної підтримки киснем, вона не інтубована, у неї дещо знизилася температура, пацієнтка отримує лікування, динаміка стабільна. Ще двоє пацієнтів, які в стані середньої важкості, теж отримують дихальну кисневу підтримку, температура в них має динаміку до зниження», - зауважив Суслик.

За його словами, зараз в області 8 хворих на коронавірус лікуються вдома, а 20 – у медичних закладах.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 31 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, з яких три летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.