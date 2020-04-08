В Одеському центрі МОЗ встановили сучасну систему ПЛР-тестування

В Одеській області зможуть отримувати результати ПЛР-тестування на COVID-19 за 6 годин, а не за 6 днів, як було раніше. Сучасна система точного тестування закуплена і встановлена ​​в обласній лабораторії МОЗ меценатом - засновником компанії "Інтерхім" Анатолієм Редером.

Про це повідомляє пресслужба антикризового штабу Одеса vs COVID на своїй сторінці у Facebook.

"Компанія "Інтерхім" та її керівник Анатолій Редер стали одними з тих, хто активно включився в роботу антикризового штабу з перших хвилин його створення. Вони зробили буквально неможливе. У найкоротші строки купили найсучаснішу систему ПЛР-тестування для Одеського лабораторного центру за більш як 1 млн грн. Самі привезли, самі встановили і відправили своїх спеціалістів для навчання медперсоналу центру по роботі з системою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цій системі ПЛР-тестування одесити "отримали унікальну можливість, якої немає практично ні у кого в країні. А саме: отримувати результати тестування на COVID-19 за 6 годин, а не за 6 днів, як це було раніше. До того ж, аналізи не потрібно відправляти в Київ, все робиться тут, на місці".

Слід зазначити, що на 8 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 32 випадки захворювання на COVID-19. На стаціонарному лікуванні в Одеській інфекційній лікарні знаходяться 17 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, у тому числі 11 - жителі Одеси.

3 пацієнти знаходяться в лікарні у важкому стані, при цьому не потребують проведення штучної вентиляції легенів. 11 пацієнтів - у стані середньої тяжкості, 3 - у задовільному стані. Пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ, в інфекційній лікарні немає.

В Україні 1 668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 - летальні, 35 осіб одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.