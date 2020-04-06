Жителі Одещини, що прибувають з-за кордону, проходять обсервацію у санаторії ім. Пирогова

В одеському санаторії ім. Пирогова розмістили на обсервацію 51 жителя Одещини, які прибули протягом останніх днів з Молдови і Туреччини.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі облдержадміністрації.

"6 квітня до Чорноморська прибув із турецького порту Карасу вантажо-пасажирський пором Greifswald із 35 пасажирами та групою водіїв великогабаритного транспорту. Фахівці держустанови "Лабораторний центр МОЗ України на водному транспорті" обстежили пасажирів, членів екіпажу судна та водіїв великовантажного транспорту. Осіб із симптомами COVID-19 медики на борту не виявили", - зазначили в облдержадміністрації.

Після письмового оформлення згоди пасажирів на 14-денну обсервацію їх пересадили з порома на автобус, наданий ОДА, і відправили в супроводі поліцейських автомобілів до санаторію ім. Пирогова.

Кожному з членів екіпажу та пасажирів вручили пам'ятки про заходи щодо попередження інфікування коронавірусом COVID-19, а всі приміщення порома піддали дезінфекції працівники карантинного відділу порту.

Варто зазначити, що в оздоровниці ім. Пирогова на вихідних уже заселили 16 туристів, що прибули напередодні з Республіки Молдова.

Дотримання карантинних заходів та охорону громадського порядку на території санаторію здійснюють військовослужбовці Нацгвардії України.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Фото: allbooking.com.ua