У Монастириському районі коронавірус підтвердили у 37 медиків, під підозрою ще 19

У Монастириському районі на Тернопільщині, де 37 медиків захворіло на коронавірус, встановлено ще 19 підозр на COVID-19 серед медичних працівників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.

«Нашими медиками виставлено ще 19 підозр на COVID-19, забрані біозразки в обласний лабораторний центр. Очікуємо на результати», - пише Дронь.

За його словами, нині в районі 113 осіб хворих на коронавірус, з них 37 – медики.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині на коронавірусну інфекцію захворіло 168 жителів краю. З них 46 – медики.

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Три випадки – летальні.

В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.