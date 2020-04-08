У Монастириському районі коронавірус підтвердили у 37 медиків, під підозрою ще 19
Укрінформ
У Монастириському районі на Тернопільщині, де 37 медиків захворіло на коронавірус, встановлено ще 19 підозр на COVID-19 серед медичних працівників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.
«Нашими медиками виставлено ще 19 підозр на COVID-19, забрані біозразки в обласний лабораторний центр. Очікуємо на результати», - пише Дронь.
За його словами, нині в районі 113 осіб хворих на коронавірус, з них 37 – медики.
Як повідомляло агентство, на Тернопільщині на коронавірусну інфекцію захворіло 168 жителів краю. З них 46 – медики.
Три випадки – летальні.
В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.