Весняне сонце прогріє Україну до +23°

В Україні у четвер, 9 квітня, ясно, без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 15-20° тепла, на заході країни - до 23° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 9 квітня ясно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні на поверхні ґрунту (в Карпатах місцями і в повітрі) заморозки 0-5°; вдень 15-20° тепла, на заході країни до 23°, на Лівобережжі 12-17°, в гірських районах 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як попередили в гідрометцентрі, 9 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

10-11 квітня в Україні мінлива хмарність. 10 квітня вночі у західних та північних, вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на півдні і сході країни 14-19°.

11 квітня без опадів, лише у східних, Дніпропетровській, та Запорізькій областях вночі невеликий дощ. Температура вночі у східних областях та на узбережжі морів 4-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°; вдень в Україні 9-14° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

12 квітня в Україні буде без опадів; вночі сильні заморозки 0-5°, лише у більшості південних областей та на Закарпатті 1-6° тепла, температура вдень 9-14° тепла, у південно-західній частині до 17°, на північному сході 6-11°. 13 квітня - без опадів, вдень у західних, Житомирській областях невеликий, місцями помірний дощ; температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 8°, вдень 12-18°, на заході до 20°; у східній частині вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

У столичному регіоні 9 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 17-19° тепла; по області - вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 15-20° тепла.

У Києві 10-11 квітня мінлива хмарність. 10 квітня місцями невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°. 11 квітня без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

12-13 квітня у Києві без опадів. 12 квітня вночі сильні заморозки 0-5°, температура вдень 9-14° тепла; 13 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.