Українців чекає ясна погода, вдень – до 20° тепла

В Україні у середу, 8 квітня, буде ясно, без опадів, температура вдень становитиме 15-20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 8 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 15-20° тепла, у південно-східних областях 12-17° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві і області 8 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вдень 17-19°, по області - 15-20°.