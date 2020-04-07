В Україні прогнозують нічні заморозки до -5°

В Україні в ніч на 8 квітня очікуються заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Вночі 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий); на решті до території України на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними синоптиків, у вівторок, 7 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вдень 12-17° тепла, у західних областях місцями до 20° тепла.