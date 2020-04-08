Замах на "Мультика": поліція Миколаєва просить водіїв надати записи відеореєстраторів

Поліція просить миколаївських автовласників, які 6 квітня проїжджали або паркувалися біля бізнес-центру на проспекті Центральному, надати записи відеореєстраторів, які могли зафіксувати ймовірного кілера, що стріляв у кримінального авторитета Михайла Титова ("Мультика").

Про це повідомляє відділі комунікації ГУ НП у Миколаївській області.

"Поліція звертається до миколаївців з проханням надати записи відеореєстраторів, які могли б зафіксувати імовірного кілера", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 6 квітня близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру по пр. Центральному, під час якої був поранений місцевий мешканець. Правоохоронці в той же день виявили зброю, з якої було скоєно замах, та місце засідки кілера - на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Севастопольська, 47 був знайдений мисливський карабін "Сайга".

Є свідки, які бачили чоловіка, який імовірно і стріляв у потерпілого – особу в чорному одязі з чорною маскою на обличчі. Тож поліція і звертається до власників автомобілів з відеореєстраторами. Зокрема тих, що 6 квітня паркувались, проїжджали або зупинялись у квадраті по вул. Інженерна від пр. Центрального до вул. Чкалова, по вул. Севастопольська (особливо парковки біля будинків №№ 47, 47А, 44), по вул. Садовій від пр. Центрального до вул. Чкалова.

Також адвокати потерпілої сторони закликали громадян надати інформацію співробітникам поліції та повідомили про грошову винагороду за інформацію, яка буде корисна в розслідуванні цього злочину.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві поліція розглядає п'ять версій у зв'язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена Михайла Титова, відомого у місті кримінального авторитета на прізвисько "Мультик".