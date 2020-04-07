У поліції - п'ять версій замаху на кримінального авторитета "Мультика"

У Миколаєві поліція розглядає п'ять версій у справі про замах на вбивство місцевого бізнесмена Михайла Титова, відомого у місті кримінального авторитета на прізвисько "Мультик".

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"Слідство розглядає п'ять версій у зв'язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. Вчора поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 – "Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів", - йдеться у повідомленні.

Серед версій, що розглядаються: злочин на ґрунті помсти, перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні; конкуренція в бізнесі; неповернення боргів або неприязні відносини; вбивство на замовлення. Наразі поліцейські продовжують пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців.

Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.

Правоохоронці виявили зброю, з якої було скоєно замах - на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Севастопольській, 47 був знайдений мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, магазин до нього з патронами, та гільза. Зброю передали на експертизу. Відомо, що зброя була викрадена у 2018 році і до цього належала приватній особі.

Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Як уже повідомляв Укрінформ, 6 квітня посеред дня у Миколаєві з вогнепальної зброї був поранений місцевий кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик". Це сталося в дворі бізнес-центру, розташованому на проспекті Центральному.