У Миколаєві під час стрілянини поранили авторитета "Мультика" - джерело

Поліція розслідує обставини стрілянини у Миколаєві, під час якої поранений місцевий бізнесмен.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"6 квітня близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру по пр. Центральному, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен", - йдеться у повідомленні.

На місці події на чолі з начальником ГУНП Олександром Анохіним, керівництвом поліції області працює слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники УКР та УСР.

Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають першочергові слідчі дії.

За неофіційною інформацією з правоохоронних джерел, кореспонденту Укрінформу стало відомо, що поранений - відомий миколаївський кримінальний авторитет Михайло Титов на прізвисько "Мультик".