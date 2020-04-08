На Миколаївщині триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів

Триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста», що на Миколаївщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 12:00 8 квітня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства "Санітарна очистка міста" на вул. Єланецьке шосе с. Таборівка Вознесенського району. На місці працює особовий склад 12 державної пожежно-рятувальної частини, водовозка та ще 1 одиниця важкої інженерної техніки від суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа на сміттєзвалищі виникла 7 квітня близько 17:00, однак повідомлення на екстрений номер 101 надійшло занадто пізно, що стало поштовхом для розповсюдження вогню на значну територію. Вогонь встиг поширитись звалищем на орієнтовну площу 2 га. Силами рятувальників, допоміжної техніки комунального підприємства тієї ж доби о 21:15 пожежу локалізовано.

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Минулого року на цьому об'єкті неодноразово виникали великі пожежі сміття, але органи влади міста Вознесенськ не зробили достатніх висновків для того, щоб забезпечити протипожежну безпеку на об'єкті.

Фото: dsns.gov.u