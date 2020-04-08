На Миколаївщині триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів
Про це повідомляє ДСНС України.
"Станом на 12:00 8 квітня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства "Санітарна очистка міста" на вул. Єланецьке шосе с. Таборівка Вознесенського району. На місці працює особовий склад 12 державної пожежно-рятувальної частини, водовозка та ще 1 одиниця важкої інженерної техніки від суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, пожежа на сміттєзвалищі виникла 7 квітня близько 17:00, однак повідомлення на екстрений номер 101 надійшло занадто пізно, що стало поштовхом для розповсюдження вогню на значну територію. Вогонь встиг поширитись звалищем на орієнтовну площу 2 га. Силами рятувальників, допоміжної техніки комунального підприємства тієї ж доби о 21:15 пожежу локалізовано.
Минулого року на цьому об'єкті неодноразово виникали великі пожежі сміття, але органи влади міста Вознесенськ не зробили достатніх висновків для того, щоб забезпечити протипожежну безпеку на об'єкті.
Фото: dsns.gov.u