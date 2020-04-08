Біля Новояворівська на Львівщині спалахнуло сміттєзвалище

У Львівській області горить сміттєзвалище в районі Новояворівська, огонь охопив близько 2,5 гектара.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

«За інформацією від ДСНС на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників. Є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ситуація під контролем, але за оцінками рятувальників, горітиме щонайменше до завтра до обіду.

У самому Львові внаслідок пожежі загинув місцевий мешканець.

Як поінформували в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, на відкритій території на вул. Роксоляни, 31 (Залізничний район) спалахнула суха трава. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, 1955 року народження. Він отримав опіки приблизно 80% тіла. Під час транспортування у машині швидкої допомоги постраждалий помер.

Відразу дві пожежі ліквідовували у регіональному ландшафтному парку «Знесіння». Як повідомили в адміністрації парку, вогонь пошкодив приблизно 3−4 га заповідної зони.

«Фахівці схиляються до думки, що в обох випадках це були підпали», - повідомила керівниця парку «Знесіння» Уляна Тарас.

Складено акт щодо заподіяння шкоди в розмірі 173 340 грн. Зловмисників розшукують.