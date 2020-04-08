На Чернігівщині за добу виникло 32 пожежі у екосистемах, загинула людина

У Чернігівській області впродовж минулої доби вогнеборці ліквідували 32 пожежі у природних екосистемах, одна людина загинула у вогні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Упродовж минулої доби вогнеборці підрозділів Управління ДСНС України у Чернігівській області ліквідували 32 пожежі, що виникли внаслідок необережності громадян у поводженні з вогнем, а також спалювання сміття і сухої рослинності. Площа, пройдена вогнем склала майже 80 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 квітня о 16:05 на відкритій території у с. Адамівка Носівського району сталося загоряння сухої трави на площі 0,01 га. На місці пожежі було виявлено обгоріле тіло місцевого жителя, 1958 р.н. Чоловік підпалив сміття, але, скоріш за все, внаслідок дії небезпечних продуктів горіння йому стало зле, і він впав у вогонь.

У ДСНС додали, що на Чернігівщині з початку року станом на 8 квітня через людську недбалість, необізнаність та необережність у поводженні з вогнем виникло 667 пожеж на відкритих територіях, а також по 5 пожеж на торфовищах та лісових масивах.

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Територія, пройдена вогнем, склала майже 2130 га. Внаслідок спалювання сміття і сухої рослинності зареєстровано 35 пожеж в житловому секторі громадян, 3 особи загинуло.

Фото: dsns.gov.ua