На Луганщині двоє копів "погоріли" на хабарі

Слідчі територіального управління ДБР затримали двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Луганської області.

«За даними слідства, поліцейські чинили тиск на бізнес та перешкоджали здійсненню автоперевізниками підприємницької діяльності. За можливість займатися вантажними та пасажирськими перевезеннями на автошляхах Луганської та Донецької областей вони щомісячно вимагали неправомірну вигоду по 1 тис. грн з кожного транспортного засобу», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за «допомогу» у вирішенні проблемних питань із державними органами додатково вимагалась така ж сума – 1 тис. грн. Під час документування двох фактів одержання неправомірної вигоди вказані особи отримали від одного з фізичних осіб-підприємців близько 20 тис. грн.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання затриманих. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Також проводяться слідчі дії, спрямовані на викриття інших причетних до вчинення злочину осіб з числа керівництва Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Під час проведення обшуку у одного з фігурантів провадження було знайдено та вилучено грошові кошти на загальну суму півмільйона гривень, походження яких особа пояснити не змогла.

Санкція статті КК, у порушенні якої підозрюються затримані, передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.