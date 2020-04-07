Держвиконавець "погорів" на хабарі

Служба безпеки України викрила посадовця Черкаського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою версією слідства, держслужбовець категорії "Б" вимагав гроші від місцевого жителя за закриття виконавчого провадження. У 2 тисячі доларів США посадовець оцінив "вирішення питання" щодо зняття арешту з майна та скасування заборони громадянину в’їзду і виїзду з території України. Правоохоронці затримали держслужбовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після одержання всієї суми неправомірної вигоди. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру", - йдеться у повідомленні.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилася спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

Фото: СБУ