На Одещині зафіксували 31 випадок COVID-19

ПЛР-тестування підтвердило COVID-19 у жительки Кілійського району Одеської області, хоча раніше здані два експрес-тести показали негативні результати. 40-річну пацієнтку, яка недавно повернулась з-за кордону, переведено з Кілійської райлікарні до однієї з "опорних" медустанов.

Про це у вівторок, 7 квітня, розповів на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 7 квітня лабораторно підтверджений 31 випадок зараження жителів області коронавірусною інфекцією, в тому числі захворіла на COVID-19 одна з пацієнток інфекційного відділення Кілійської райлікарні, яку було відразу переведено в одну з "опорних" медустанов з протидії COVID-19. Жоден з пацієнтів цих медустанов не потребує підключення до апарата штучної вентиляції легень", - зазначив Куций.

За його словами, протягом останньої доби обласним лабораторним центром МОЗ в Одесі зафіксовано 47 звернень жителів Одещини з підозрою на захворювання COVID-19, а двоє пацієнтів одужали.

Очільник ОДА уточнив, що влада також забезпечує карантинні заходи в санаторії ім. Пирогова, де перебувають в обсервації більше півсотні жителів області, які нещодавно прибули з-за кордону. Медики щоденно проводять температурний скрінінг, скарг від цих осіб на умови проживання немає.

Водночас Куций нагадав, що за порушення режиму обсервації передбачені штрафні санкції розміром 17-34 тисячі гривень.

Як повідомлялося, до Одеси сьогодні доставлено 8 апаратів Newport для штучної вентиляції легенів вартістю 9,6 млн грн, які закуплено мерією за бюджетний кошт. Усього в медустановах міста зараз налічується 83 апарати ШВЛ.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.