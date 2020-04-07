На Прикарпатті двоє священників очікують результати ПЛР-тестів на COVID-19
Укрінформ
В Івано-Франківській області двоє священників госпіталізовані й очікують результати ПЛР-тестів на COVID-19.
Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Двоє священників знаходяться в міській лікарні на лікуванні. Зроблене швидке тестування. Воно негативне. Втім, поряд з цим зразки відправлені на ПЛР-діагностику», - повідомила Савка.
За її словами, за останні два тижні священники не проводили богослужіння, бо вони хворіли на пневмонію.
«Контактів з людьми з-за кордону в них не було», - зазначила Савка.
Відомо, що йдеться про батька та сина священників з Калуського району.
Наразі в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 9 – летальні.