На Прикарпатті двоє священників очікують результати ПЛР-тестів на COVID-19

В Івано-Франківській області двоє священників госпіталізовані й очікують результати ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Двоє священників знаходяться в міській лікарні на лікуванні. Зроблене швидке тестування. Воно негативне. Втім, поряд з цим зразки відправлені на ПЛР-діагностику», - повідомила Савка.

За її словами, за останні два тижні священники не проводили богослужіння, бо вони хворіли на пневмонію.

«Контактів з людьми з-за кордону в них не було», - зазначила Савка.

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Відомо, що йдеться про батька та сина священників з Калуського району.

Наразі в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 9 – летальні.