На Хмельниччині завершили сівбу ранніх зернових

На Хмельниччині завершили сівбу ранніх ярих зернових культур.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації.

"Аграрії Хмельниччини завершили сівбу ранніх ярих зернових культур", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що проведення весняно-польових робіт в області розпочалося на рівні минулого року. На площі понад 100 тис. га вже посіяно ярий ячмінь (83,6 тис. га), яру пшеницю (7,7 тис. га), овес (4 тис. га), горох (5,2 тис. га).

Наразі сільгосппідприємства області в процесі посіву пізніх культур. Уже посіяно близько 12 тис. га (51% до наміченого) цукрових буряків, 2,5 тис. га (2%) соняшника. На площі близько 6 тис. га, що становить 10% до запланованого, висіяні кормові культури.

Всього ярі культури урожаю 2020 року будуть висіяні на площі понад 820 тис. гектарів.