У Сумах одужала перша пацієнтка з коронавірусом

У Сумах одужала жінка, яка перша в місті захворіла на коронавірус.

Про це у вівторок, 7 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації поінформував в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перша сумчанка, у якої був виявлений коронавірус, здала повторний тест, який не виявив у неї інфекції. Протягом найближчих трьох днів вона зможе покинути лікувальний заклад», - зазначив Збаражський.

За його словами, усім її контактним особам зробили аналізи на наявність в організмі вірусу, і ці люди виявилися не інфікованими.

Наразі на Сумщині це перший випадок одужання від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у регіоні першою інфікованою COVID-19 виявилася сумчанка, яка повернулася 10 березня з Праги, де перебувала у відпустці. Наявність вірусу у неї було лабораторно підтверджено 25 березня, після чого жінку помістили на лікування до обласної інфекційної лікарні.

Станом на ранок 7 квітня у Сумській області зареєстровано 51 лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом, з них 2 летальних. У Сумах підтверджено 3 випадки захворювання.

Загалом в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало.