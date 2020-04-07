Поліція відкрила справу через розголошення медиками діагнозу

На Закарпатті поліція розпочала слідство у справі, що стосується розголошення конфіденційних відомостей з приводу смерті пенсіонерки.

Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції в Закарпатській області.

“За повідомленням посадовця Закарпатської обласної державної адміністрації, поліція Іршавщини розпочала слідство у справі, що стосується розголошення конфіденційних відомостей з приводу смерті пенсіонерки. Встановлюються причетні особи”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують у поліції, 6 квітня до поліції надійшло повідомлення від посадовця Закарпатської обласної державної адміністрації про факт порушення законодавства медперсоналом місцевої лікарні. Йдеться про оприлюднення в мережі Інтернет відомостей з лікарським діагнозом померлої жительки села Приборжавське.

Слідчі за фактом злочину відкрили кримінальне провадження за статтею 132 Кримінального кодексу України, тобто розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до розголошення конфіденційних даних та порушення лікарської таємниці. У справі триває слідство.

Як раніше повідомлялося, про першу смерть від коронавірусу на Закарпатті повідомили 6 квітня. Мова йшла про хвору з підтвердженим діагнозом COVID-19, яка перебувала у тяжкому стані на штучній вентиляції легень.