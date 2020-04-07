Окупанти затопили дві шахти на Луганщині

В ОРЛО представники окупаційної адміністрацій РФ ліквідували дві шахти - «Новопавлівську» і «Міусинську», вони затоплені.

Про це у Facebook повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Дані шахти перебувають у місті Хрустальний (раніше м. Красний Луч). До 2014 року підприємства відносилися до ДП «Донбасантрацит», шахти були дотаційні, але зарплата виплачувалася, підприємства працювали», - повідомив Лисянський.

За його словами, закриття шахт завдало колосальної шкоди як екологічної, так і соціально-економічної. Для їх відновлення потрібні величезні кошти.

У лютому цього року з окупованої території Луганської області надходила інформація про запит «міністерства енергетики й вугільної промисловості» т. зв. «ЛНР» до московських кураторів про виділення 55 млн рублів на затоплення згаданих шахт, зазначив Лисянський.

Крім того, додав він, є інформація про наміри окупаційної адміністрації ОРЛО ліквідувати шахту «Вергелевська» в місті Брянка.