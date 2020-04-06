СБУ блокувала незаконне нарахування пенсій бойовикам "Л/ДНР"

На Харківщині контррозвідники та слідчі Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через оборудки із соціальними виплатами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконну схему мешканка Донецької області. Зловмисниця за грошову винагороду пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за сприяння працівників фейкових правоохоронних органів та органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформлювала документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб.

За інформацією СБУ, частину прибутків зловмисниця передавала представникам так званих "МДБ" "Л/ДНР" для їх фінансового і матеріального забезпечення.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у містах Слов’янськ та Бахмут співробітники СБУ вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів, які, ймовірно, призначалися для фінансування терористичних організацій.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.