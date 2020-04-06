СБУ запобігла незаконному вивезенню до Росії військового обладнання

Служба безпеки України запобігла у Сумській області незаконному переміщенню за кордон продукції військового призначення, що підлягає державному експортному контролю.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ.