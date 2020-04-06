Обрання запобіжного заходу Штепі перенесли на травень через карантин

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс через карантин обрання запобіжного заходу екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Олександр Тананакін.

"Розгляд справи Штепи, запланований раніш на 6 квітня, перенесено через карантин за клопотанням захисту. В цих умовах Штепі важко доїхати до Харкова зі Слов'янська, де вона перебуває вдома. Чергове засідання суду в Харкові у справі Штепи призначено на 28 травня, на 11:30", - зазначив Тананакін.

До того ж, за його словами, він та інший адвокат Штепи Олександр Шадрін зараз зайняті у судових процесах у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова перенесли на 23 березня через те, що на суд не з'явилися обидва прокурори - Кравченко та Кадигроб, бо обоє перебували у відпустці.

23 березня засідання суду через карантин перенесено на 6 квітня.

За словами Шадріна, обрати міру запобіжного заходу для Штепи, обвинуваченій за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації), не вдається з 2018 року, у своєму клопотанні прокурори просили для неї домашній арешт.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році.

5 червня 2019 року після, вже десятого, відводу суддів призначено новий склад суддівської колегії, який буде розглядати справу Штепи знову.

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова. Тоді прокуратура Харківської області наполягала на утриманні Штепи у СІЗО.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона стверджувала, що закликала Путіна ввести війська у Слов'янськ нібито "під дулом автомата". Їй загрожує довічне.