На Прикарпатті від коронавірусу вже померли семеро людей - ОДА

В Івано-Франківській області станом на 6 квітня від COVID-19 померли 7 людей.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу розповів заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В області з підтвердженим діагнозом COVID-19 вже померли 7 людей», - сказав Чемний.

За його словами, останній летальний випадок зафіксували у Калуському районі. Жінці було 72 роки і вона мала супутню патологію. Лікарі стверджують, що ця патологія і вік призвели до важкої вірусно-бактеріальної пневмонії і жінка померла від легеневої недостатності.

Водночас посадовець зауважив, що на Прикарпатті є пацієнти, які одужують від COVID-19. Усі чекають результати другого ПЛР-тесту, який необхідний для остаточного підтвердження подолання коронавірусної інфекції.

Читайте також: Для медиків Київщини закупили 5 тисяч захисних костюмів

«Нині маємо в області п’ять пацієнтів, які клінічно здорові. Втім у них підтвердився лише перший результат ПЛР-тесту на COVID-19. Нині ми очікуємо дослідження другого ПЛР-тесту», - зазначив Чемний.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, станом на 14 годину 6 квітня в області лабораторно підтвердили 141 випадок захворювання на COVID-19. Найбільшу кількість хворих , а це 40 осіб, підтвердили в Івано-Франківську.