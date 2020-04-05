Через паліїв сухої трави біля Рівного зупинявся рух трасою М-06 Київ- Чоп.

Про це у Facebook повідомляє Укравтодор.

"Біля Рівного на трасі Київ-Чоп було ускладнено рух через польову пожежу, від якої йшло значне задимлення. Рух регулювали патрульні, а понад десяток рятувальників намагались загасити вогонь", - зазначається у повідомленні.

Під Рівним через пожежу поліція перекривала трасу Київ-Чоп/Фото: Укравтодор

Складність полягала в тому, що було кілька осередків загорань на значній відстані одне від одного, а також надзвичайно сильне задимлення та пориви вітру, що роздмухували вогонь на більшу площу.

Через густий дим існувала загроза для водіїв транспортних засобів, що проїжджали неподалік. Тому у першу чергу рятувальники гасили загоряння на узбіччі дороги, а працівники патрульної поліції з метою недопущення ДТП тимчасово перекрили рух. Існувала також загроза поширення вогню на житловий сектор району Нового Двору. Майже дві з половиною години знадобилось, щоб повністю приборкати вогонь.

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Підпал сухої трави чи сміття є адміністративним порушенням та карається законом. Втручання в діяльність транспортної інфраструктури та перекриття доріг – кримінально карані діяння.