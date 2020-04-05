Троє українців хотіли втекти за кордон від самоізоляції

Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох українців, які порушили терміни самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.

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Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.

"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.